Visite guidée du château de la Berthière Château de la Berthière, 16 septembre 2023, Le Plessis-Grammoire.

Visite guidée du château de la Berthière 16 et 17 septembre Château de la Berthière Visite guidée toute les heures.

La Berthiere était avant la Révolution, l’une des plus importantes seigneuries de la région. Les terres se partageaient entre les paroisses du Plessis, Pellouailles, Villevéque et Corzé. Le château dont il ne reste qu’une aile, remonte au XII ème siècle. Les constructions qui subsistent ont été modifiées au XVIè et XVII ème siécles.C’était un château fort entouré de douves. Cette énorme batisse comportait une quarantaine de fénêtres,et on y accédait à l’ouest par un pont levis. Sur le plan paroissial, les seigneurs avaient le droit de sépulture en l’église du Plessis bien qu’ils possédaient leur propre chapelle à l’extérieur des douves.

Visite guidée toutes les heures.

Château de la Berthière La Berthière, 49124 Plessis-Grammoire Le Plessis-Grammoire 49124 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 76 70 81 La Bertière était, avant la Révolution, le siège d’une seigneurie dont les terres se partageaient entre les paroisses du Plessis, Pellouailles et Villevêque. Le château dont il ne reste plus qu’une aile, remonte au XIIIème siècle. Les constructions qui subsistent sont plus récentes, vraisemblablement XVIème-XVIIème siècles. C’était une maison forte entourée de douves, aujourd’hui en partie comblées. Cette énorme bâtisse comportait une quarantaine de fenêtres, et on y accédait par deux ponts : à l’est un pont de pierres qui existe toujours, à l’ouest un pont-levis. Sur le plan paroissial, les seigneurs de la Bertière étaient rattachés au Plessis. Mais ils possédaient leur propre chapelle, à l’extérieur des douves, (repère 329 du plan cadastral), située dans la paroisse de Villevêque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T14:30:00+02:00

2023-09-17T18:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

Marie-claude Trouillard