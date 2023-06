Commentaires sur histoire du lieu Château de la bellière Champfrémont, 16 septembre 2023, Champfrémont.

Château de la bellière La Bellière, Champfrémont, 53370 Champfrémont 61420 Mayenne Pays de la Loire 06 08 71 32 57 La seigneurie de la Bellière est connue depuis au moins 1478. Un logis a été édifié par la famille des Portes au XVIIème siècle. Apporté en dot aux Vaucelles de Ravigny en 1695 sa silhouette reste la même jusqu’à ce qu’Emmanuel-Alexandre de Vaucelles entreprenne une vaste campagne de « mise au goût du jour » de 1798 à 1813: l’édifice lui-même est réhaussé et « chemisé », le décor intérieur est entièrement repris et le jardin classique laisse place à un parc à l’anglaise, le tout sous la direction de l’architecte DELARUE, d’Alençon. Le remarquable décor intérieur est à rapprocher de l’oeuvre de Percier et Fontaine.

