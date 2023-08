Visite Journées du Patrimoine Jean de Chasteauneuf Château de la batisse Chanonat Catégories d’Évènement: Chanonat

Puy-de-Dôme Visite Journées du Patrimoine Jean de Chasteauneuf Château de la batisse Chanonat, 16 septembre 2023, Chanonat. Visite Journées du Patrimoine Jean de Chasteauneuf 16 et 17 septembre Château de la batisse 8.00€ Plus de 12 ans, 3.00€ 4 à 11 ans (avec livret jeu) Découvrez le Domaine de La Batisse pendant les Journées Européennes du Patrimoine, avec comme thème principal le peintre Jean de Chasteauneuf. -Parcours audio-sensoriel avec exposition Jean de Chasteauneuf

-Promenade Jean de Chasteauneuf

-Accès au parc de La Batisse : cascades, forêt, jardins à la Française… Château de la batisse Le bourg route de Varennes, 63450 Chanonat Chanonat 63450 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 79 41 04 http://www.chateaudelabatisse.com Invitation à partager une heure de la vie quotidienne du XIVème siècle avec les compagnons de Gabriel. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Château de La Batisse Détails Catégories d’Évènement: Chanonat, Puy-de-Dôme Autres Lieu Château de la batisse Adresse Le bourg route de Varennes, 63450 Chanonat Ville Chanonat Departement Puy-de-Dôme Lieu Ville Château de la batisse Chanonat latitude longitude 45.706075;3.05445

Château de la batisse Chanonat Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chanonat/