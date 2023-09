Concert : Mission Purple Planet par la Cie Spectroscopik Château de la Bâtie d’Urfé Saint-Étienne-le-Molard, 17 septembre 2023, Saint-Étienne-le-Molard.

Concert : Mission Purple Planet par la Cie Spectroscopik Dimanche 17 septembre, 15h00 Château de la Bâtie d’Urfé accès libre dans le jardin

Partez pour une mission dont le but est de créer une nouvelle civilisation, celle de l’Alliance du Groove, sur une nouvelle planète. Tout ceci sert de prétexte pour un enchaînement de morceaux originaux funk, tout en étant plongé dans une ambiance particulièrement décalée.

Château de la Bâtie d'Urfé Le château de la Bâtie d'Urfé, Saint-Etienne-le-Molard Saint-Étienne-le-Molard 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes Au XVIe siècle, Claude d'Urfé, bailli du Forez, transforme la maison forte du Moyen-âge en un véritable château de plaisance à la mode Renaissance. Proche de François 1er, Claude d'Urfé remplit d'importantes missions diplomatiques, représentant au Concile de Trente, puis ambassadeur à Rome. Il est ensuite le gouverneur des enfants royaux à la cour ; il évolue ainsi dans la sphère humaniste de hauts dignitaires entourés d'artistes et fascinés par l'Italie. La Bâtie influença fortement le petit-fils de Claude, Honoré d'Urfé, qui y passa son enfance et s'en souvint lorsqu'il rédigea L'Astrée, modèle du roman précieux et ouvrage dont le retentissement fut considérable au XVIIe siècle. La famille d'Urfé s'éteint à la Révolution Française puis la demeure change plusieurs fois de mains jusqu'en 1872, date à laquelle elle devient propriété du banquier Verdolin. Ruiné, ce dernier vend de façon dispersée une partie des décors (beaucoup, heureusement, ont désormais rejoint les collections des musées). L'édifice est sauvé par la Diana (société archéologique et historique du Forez) qui l'achète en 1909.

Depuis d’importants travaux de restauration ont été menés par le Conseil général de la Loire et ont permis au château de retrouver son éclat de la Renaissance. Une attention particulière a été donnée à la restauration des jardins. Depuis les années 90, le parterre de verdure autour de la fontaine et de sa rotonde a été restitué ainsi que très récemment le mur d’enceinte du domaine qui permit de retrouver le tracé original des jardins du XVIe siècle. À l’intérieur, les appartements recréent l’atmosphère d’une demeure de plaisance de l’époque avec mobilier du XVIe siècle, plafonds et tapisseries. Au rez-de-chaussée le bâtiment abrite la seule grotte Renaissance qui subsiste en France. Un véritable petit trésor de l’architecture Renaissance italienne en plein cœur du Forez. Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

@Cie Spectroscopik