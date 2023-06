L’Epopée Fantastique – La colo Magique Château de la Bagotière Grimbosq, 15 juillet 2023, Grimbosq.

L’Epopée Fantastique – La colo Magique 16 – 22 juillet Château de la Bagotière 385

I) Les objectifs du séjour

Notre objectif est de mettre en place des activités de qualité, mobilisant les compétences scolaires tout en gardant une part de loisirs, indispensable au développement cognitif, social et affectif des jeunes.

Le projet pédagogique du séjour vise à la découverte du territoire de proximité (environnement naturel, patrimoine historique et culturel…) et du développement de l’imaginaire par le biais de grands jeux, ateliers thématiques et sorties pédagogiques. Le projet pédagogique cherche également à développer chez les jeunes des compétences sociales et civiques liés à la vie en collectivité.

Pour répondre aux objectifs ciblés dans le projet pédagogique du séjour, des partenariats seront formés avec les établissements et associations culturelles et sportives (médiathèque, ludothèque, accrobranche, Château de Caen, « Get Out » Escape Game et expériences immersives…), les sites naturels (forêt de Grimbosq) et les entreprises locales (commerces de proximité).

II) Lieu du séjour

« Ton voyage dans l’imaginaire rayonnera autour de la forêt de Grimbosq, aux Moutiers-en-Cinglais. »

III) Hébergement

« Tu seras hébergé dans le Château de la Bagotière, aux portes de la Suisse Normande. L’hébergement dispose de chambres de 3 à 6 lits, de salles d’activités, d’une cuisine pédagogique et d’un vaste espace extérieur, idéal pour les grands jeux. »

IV) Tes vacances

Ce séjour a la particularité de proposer deux thématiques en parallèle, dont les apprenti.es aventurier.es peuvent profiter à loisir :

> La colo Magique

« Bienvenue à toi, jeune Sorcière ou Sorcier ! Tu as toujours rêvé de te lancer sur les traces de Merlin l’Enchanteur, Gandalf le Gris ou Harry Potter ? De participer à une aventure pleine de Magie et de Mystères ? Les créatures fantastique ou le Petit Peuble féérique t’ont toujours fasciné ? Ne cherche plus : ce séjour 100% imaginaire et créatif est fait pour toi ! Tu pourras fabriquer des potions à encre invisible, des grimoires magiques, des ailes de fées, des runes anciennes… et ta propre baguette magique ! Un grand tournois de Quidditch attend même les plus sportif.ves ! »

> La colo des Grands Jeux

« Si tu es passionné.e par le Seigneur des Anneaux, Sherlock Holmes, Cthulhu, Warhammer ou Donjon et Dragons… ce séjour t’ouvre grand les bras ! Tu participeras à des séances de Jeux de Rôles, Escape Game, Grandeur Nature, Murder Party et même à des tournois de jeux de société dans des univers tous plus incroyables les uns que les autres ! En tant que joueur.se… ou maître du jeu, si tu souhaites relever le défi ! Des ateliers théâtre, écriture et illustration te permettront de créer ta propre fiche personnage pour partir à l’aventure. »

V) Transport

L’accueil se fait sur place, le dimanche de chaque période de 17h à 18h.

Le départ se fait les samedis de chaque période, entre 10h et 11h.

Château de la Bagotière 200 route de La Bagotière 14220 Les Moutiers en Cinglais Grimbosq 14220 Calvados Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0231945695 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-16T00:00:00+02:00 – 2023-07-16T23:58:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T23:58:00+02:00

