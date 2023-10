Enquête mystère Château de Kintzheim Kintzheim, 21 octobre 2023, Kintzheim.

Kintzheim,Bas-Rhin

Activité ludique et pédagogie pour découvrir les caractéristiques d’un célèbre rapace nocturne.

2023-10-21 fin : 2023-11-05 17:00:00. EUR.

Château de Kintzheim

Kintzheim 67600 Bas-Rhin Grand Est



A fun and educational activity to discover the characteristics of a famous nocturnal bird of prey

Una actividad lúdica y educativa para descubrir las características de una famosa rapaz nocturna

Spielerische und pädagogische Aktivität, um die Merkmale eines berühmten nachtaktiven Raubvogels zu entdecken

