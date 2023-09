Cet évènement est passé Ouverture du Parc du Château de Keronic Chateau de Keronic Pluvigner Catégories d’Évènement: Morbihan

Pluvigner Ouverture du Parc du Château de Keronic Chateau de Keronic Pluvigner, 16 septembre 2023, Pluvigner. Ouverture du Parc du Château de Keronic 16 et 17 septembre Chateau de Keronic Participation libre Dessiné par l’architecte paysagiste Legendre (autour de 1875), il est remarquable tant par ses plantes de terre de bruyère (rhododendrons, camélias et hortensias) que par ses arbres exotiques (tulipier de Virginie, séquoias, araucarias). Il est agrémenté d’un étang et d’un jardin à la française. Chateau de Keronic 56330 Pluvigner Pluvigner 56330 Morbihan Bretagne 06 40 88 14 55 Parc du château de Keronic. Ouverture pour les Journées du Patrimoine Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Service culturel de Pluvigner Détails Catégories d’Évènement: Morbihan, Pluvigner Autres Lieu Chateau de Keronic Adresse 56330 Pluvigner Ville Pluvigner Departement Morbihan Lieu Ville Chateau de Keronic Pluvigner latitude longitude 47.777091;-3.009576

