Animation sur le thème de Saint Pol Aurélien et du dragon 16 et 17 septembre Château de Kermenguy Prévoir bottes et stylos pour écrire

Bienvenue au château de Kermenguy

Le temps s’arrête au château de Kermenguy à Cléder. Profitez d’une après-midi pour venir découvrir les lieux, les bois où une chasse au trésor y a été installée, mélangeant les légendes du Léon et l’histoire des lieux. Une idée originale pour découvrir le patrimoine.

Pénétrez sur le territoire du terrible Dragon

Pénétrez sur le territoire du terrible Dragon qui se cache quelque part dans le Trou du Serpent. Remontez le temps, et revivez l’aventure d’Occimor, le bien nommé Saint-Pol en plongeant au coeur du VIème siècle, Au cours de votre chasse, vous ne tarderez pas à découvrir ce qui se cache dans les bois. A la fin de cette quête palpitante, après avoir franchi de nombreuses étapes, vous saurez si vous aussi êtes désormais devenu un véritable chasseur de Dragons… ou « Héro sauroctone » !

Le Château de Kermenguy était à l'origine un ancien donjon datant du XIIIème s. Il a été remplacé par un joli manoir breton achevé en 1632, flanqué de deux tourelles et complété d'une autre aile avant la Révolution (parties détruites à cette époque). Le manoir actuel est clôturé par une jolie galerie Louis XIII caractérisée par ses petits piliers très rapprochés qui sont le cachet de l'époque.

Le manoir, les balustrades, les piliers d’allées et le colombier sont inscrits à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques (ISMH). Manoir et dépendances visibles de la voie communale n°23.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

Charles de Kermenguy