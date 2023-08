Autour du château de Kerhir Château de Kerhir Trédarzec, 16 septembre 2023, Trédarzec.

Pendant ces 2 journées, les événements principaux se dérouleront autour de la chapelle Saint-Nicolas de Kerhir. Car c’est elle qui sera à l’honneur, faisant l’objet d’un important projet de restauration et de sauvegarde.

– mercredi 13, concert à 16h dans les jardins de Kerhir ; entre mer et montagne par la chorale Crescendo

– samedi 16 : Exposition, concerts, et grand messe traditionnelle chantée (dans la forme extraordinaire). La chapelle est un exemple de patrimoine vivant, et le pardon de Saint Nicolas y est toujours célébré depuis le XVIème siècle dans la liturgie traditionnelle .

– dimanche17 après midi : exposition, conférence et aubade festive et dansante d’accordéons.

Il vous sera exceptionnellement possible de déambuler autour de Kerhir, son vieux manoir, le pigeonnier, le château, en respectant les espaces privés bien sûr .

Depuis l'origine, Kerhir s'est transmis dans la même famille.

D’abord motte féodale avant 1400, puis manoir, pigeonnier et chapelle vers 1480, jusqu’à la construction du nouveau château vers 1815 . C’est un exemple de patrimoine vivant et lors de ces journées du patrimoine à Kerhir , les évènements principaux se situeront essentiellement autour de la chapelle St Nicolas de Kerhir ;

Inscrite a l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques, elle fait l’objet d’un important projet de sauvegarde .

