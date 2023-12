Le cadeau du Père Noël a disparu Château de Kergroadez Brélès Catégories d’Évènement: Brélès

fin : 2024-01-06 16:30:00 . Il manque un cadeau au Père Noël pour pouvoir s’envoler : aide les lutins du Père Noël à le retrouver en arpentant les pièces du château à la recherche d’indices. 8 euro par enfant 6 à 10 ans A 15h30. Sur réservation. .

Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne

