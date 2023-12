Grande Escape Game au château Château de Kergroadez Brélès Catégories d’Évènement: Brélès

2024-01-05 18:00:00

fin : 2024-01-05 20:00:00 . En petites équipes, dans les pièces du château, vous disposez de 60 minutes pour résoudre les énigmes. Une visite originale, inédite et captivante, pour les familles ou entre amis…

« Vous êtes en 1614, le Marquis de Kergroadez est accusé d’avoir été l’un des instigateurs de l’assassinat de Henri IV. Membre d’une des 6 familles fidèles au marquis, vous avez une heure pour prouver son innocence et échapper au retour de la mystérieuse organisation qui s’est emparée du lieu. Saurez-vous le sauver ? » .

Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne

