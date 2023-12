Murder Party type Cluedo géant Château de Kergroadez Brélès Catégories d’Évènement: Brélès

Brélès Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-04 18:00:00

fin : 2024-01-04 20:00:00 . Un meurtre a eu lieu hier soir, tout près de là où vous vous trouvez.

Pour qui ? Pourquoi ? Comment ? Les policiers ont bien quelques hypothèses, mais… Par équipes de détectives, vous partirez à la rencontre des suspects principaux.

Pour connaître le fin mot de l’histoire, vous devrez les interroger, vérifier leurs alibis, observer les pièces à conviction, éplucher les rapports de police.

Vous irez également visiter la scène de crime, à la recherche d’indices laissés par le tueur. Saurez-vous vous fier à votre intuition et garder votre sang froid face aux différents rebondissements de l’enquête ? Saurez-vous utiliser tous les outils mis à votre disposition pour coincer le coupable ?

Les cartes du jeu sont entre vos mains… Votre objectif ? Démasquer l’assassin, trouver le mobile et reconstituer le scénario à partir des indices collectés…

Durée : environ 3h – Nombre de personnes : De 15 à 50 personnes

Réservation directe sur www.kergroadez.fr .

Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne

Catégories d'Évènement: Brélès, Finistère Code postal 29810 Lieu Château de Kergroadez Adresse Château de Kergroadez Ville Brélès

