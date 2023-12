Murder Party au château : l’Assemblée des Nobles Château de Kergroadez Brélès, 3 janvier 2024, Brélès.

Brélès Finistère

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-03

fin : 2024-12-23

.

Toute l’année sur demande pour un groupe de 9 à 15 personnes.

Au cours d’un jeu de rôles, vous pourrez vous immerger dans un des personnages du château et interagir avec vos coéquipiers pour orienter le cours de l’histoire…

Les Nobles sont convoqués par le Baron mais le Baron décède dans la nuit. Qui pourra prendre sa place ? Immergé dans une ambiance du XVIIe siècle, sous votre cape et votre chapeau, vous incarnez l’un de ces Nobles. Vous devrez réussir vos objectifs secrets tout en choisissant le meilleur avenir pour la Baronnie. Préparez-vous à un moment riche en émotions… D’autant plus si vous êtes le meurtrier !

Durée de la murder party : 3 heures.

Participation 30 € par joueur adulte.

Réservation directe sur www.kergroadez.fr ou www.kergroadezescapegame.fr

.

Château de Kergroadez

Brélès 29810 Finistère Bretagne



Mise à jour le 2023-12-20 par OT IROISE BRETAGNE