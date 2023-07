Visite guidée du Château de Joyeux et de ses jardins Château de Joyeux Joyeux, 16 septembre 2023, Joyeux.

16 et 17 septembre Château de Joyeux 6€ et gratuit en-dessous de 12 ans.

Visite guidée du Chateau de Joyeux, de ses fameux jardins signés Henri et Achile Duchêne et de ses pièces de réception. Vous saurez tout sur l’esprit du lieu, son histoire et la « vie de château » d’hier et d’aujourd’hui !

Cette année la toiture du Chateau de Joyeux est en pleine restauration, venez découvrir comment les compagnons travaillent l’ardoise et le plomb. Il existe encore des savoir faire exceptionnels dans notre beau pays !

« Lumières de Dombes » : pour éveiller vos sens et compléter la visite, vous pourrez découvrir les oeuvres de l’artiste YOYO de Maupeou, diplômée des Beaux Arts, qui exposera ses toiles et ardoises à l’occasion des journées du patrimoine 2023

Château de Joyeux 200 avenue du Chateau 01800 JOYEUX Joyeux 01800 Ain Auvergne-Rhône-Alpes https://www.chateaudejoyeux.net/ https://gitesjoyeux-dombes.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateaudejoyeux.net »}] Seul château dessiné et construit par le célèbre paysagiste du XIXème siècle Henri Duchêne. Lumières et perspectives jusqu’au cœur de cette maison de soyeux. Une histoire de famille, une passion qui continue de se transmettre et que nous partageons avec joie !

Intérieur et extérieur, tout est resté fidèle à l’origine.

En-dehors des journées du patrimoine, visites sur réservation contact@chateaudejoyeux.net Entrée par le portail Nord Ouest sur la D61. Parking dans le parc le long de l’avenue d’arrivée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Yoyo de Maupeou