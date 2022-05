Château de Joux – Visite nocturne et théâtralisée – Lady Cactus

Château de Joux – Visite nocturne et théâtralisée – Lady Cactus, 12 juillet 2022

2022-07-12 – 2022-07-12 7 7 EUR Le Château de Joux ouvre ses portes en nocturne pour la comédie tout public “Lady Cactus” de Mathilde Martinage. Ce spectacle vous propose une déambulation menée par deux vrai-faux historiens qui vous font voyager avec les oubliées de Joux : ils partent en quête des femmes du Château tantôt héritières, tantôt prisonnières mais jamais insignifiantes.

Sur réservation.

Spectacle annulé en case de météo défavorable. dernière mise à jour : 2022-04-27

