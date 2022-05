Château de Joux – Balade contée “Les histoires du Haut” La Cluse-et-Mijoux La Cluse-et-Mijoux Catégories d’évènement: Doubs

La Cluse-et-Mijoux

Château de Joux – Balade contée "Les histoires du Haut" La Cluse-et-Mijoux

2022-07-26

2022-07-26 – 2022-07-26

La Cluse-et-Mijoux Doubs La Cluse-et-Mijoux 2.5 2.5 EUR Le territoire du Doubs regorge d’histoires. Elles sont parfois drôles, parfois dures et froides comme l’hiver. Du mythe de la vouivre au petit secret qu’on se raconte dans le creux de l’roeille, venez arpenter le Château de Joux au fil d’une balade contée qui mêle la petite histoire dans la grande.

À partir de 7 ans, maximum 40 personnes.

contact@chateaudejoux.com +33 3 81 69 47 95 http://www.chateaudejoux.com/

À partir de 7 ans, maximum 40 personnes.

Réservation conseillée. La Cluse-et-Mijoux

