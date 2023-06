Spectacle « Improvisations » COMPAGNIE ALTO Château de Jossigny Jossigny, 8 juillet 2023, Jossigny.

Spectacle « Improvisations » COMPAGNIE ALTO Samedi 8 juillet, 15h00 Château de Jossigny

Cirque aérien, musique et danse IMPROVISATIONS est une proposition artistique comme un défilé où quatre circassiennes s’emparent de la structure tri-arche tels des oiseaux migrateurs au fil de leur voyage. Evoluant au sol ou jusqu’ à cinq mètres de haut, en suspension libre ou arnachées en baudrier , elles dansent et virevoltent dessus, dessous la structure. La clarinettiste accompagne ses rencontres improvisées comme autant de paysages personnels. Un spectacle résolument féminin.

Renseignements et programme complet : https://emmenezmoi.fr/fr/jossigny

Château de Jossigny 1 rue de Tournan 77600 Jossigny Jossigny 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 64 62 74 42 http://www.chateau-jossigny.fr [{« link »: « https://emmenezmoi.fr/fr/jossigny »}] Exceptionnellement ouvert pour les Journées européennes du patrimoine.

Le château de Jossigny fut édifié en 1753 pour Claude-François Leconte des Graviers, conseiller à la Ve chambre des Enquêtes du Parlement de Paris, par l’architecte Jacques Hardouin-Mansart de Sagonne (1711 – 1778), dernier de l’illustre dynastie des Mansart.

Situé à 32 kilomètres à l’est de Paris et à 6 kilomètres au sud de Lagny-sur-Marne, Il constitue un précieux témoignage de l’architecture d’une maison rocaille du milieu du XVIIIe siècle dans tout ce qu’elle a de plus charmant et de pittoresque.

A la fin du XVIème siècle le domaine de Jossigny entre dans le patrimoine de la famille des Bragelongue , C’est par un jeu complexe d’alliances qu’il échut au XIXe siècle à la famille De Roig. Le baron Guy-François en fit don à l’État en 1949, conservant l’usufruit jusqu’à sa mort en 1975.

Le domaine est aujourd’hui géré par le Centre des monuments nationaux .

Le château, ainsi que les façades et toitures des dépendances, le parc et les allées, font l’objet d’un classement au titre des monuments historiques depuis le 23 décembre 1942. Situé à 32 km de Paris, le château de Jossigny est accessible facilement par la route. En venant de Paris, prendre l’autoroute A4, la sortie N° 12, continuer sur la D35, direction Bussy Saint-Georges, puis à droite la D406 direction Jossigny, trajet 30′ de Paris. Par transport en commun, RER A Direction Chessy, station Bussy saint Georges, puis bus en semaine pour Jossigny, quelques uns le samedi, aucun le dimanche.Le château de Jossigny se trouve à 3 km environ de Bussy saint Georges.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T15:45:00+02:00

2023-07-08T15:00:00+02:00 – 2023-07-08T15:45:00+02:00

©droit réservé