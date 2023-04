Visite découverte du parc du Château de Jehay Château de JEHAY Amay Catégories d’Évènement: Amay

Huy

Visite découverte du parc du Château de Jehay Château de JEHAY, 3 juin 2023, Amay. Visite découverte du parc du Château de Jehay 3 et 4 juin Château de JEHAY Accompagné d’un guide, partez à la découverte du domaine du Château de Jehay, son parc arboré et son jardin potager.

Départ toutes les 30 minutes de 11h à 17h. Château de JEHAY Rue du Parc 1 4540 AMAY Amay 4540 Jehay Huy Liège +32(4)2796681 http://www.chateaujehay.be De la gestion biologique du potager aux actions entreprises pour favoriser la biodiversité, un guide vous emmènera également sur les chemins et les sentiers du domaine pour vous présenter cet espace naturel qui se prépare aux changements climatiques. Le dimanche, lors d’une déambulation à travers le parc et l’exposition « Oiseaux (extra)ordinaires », deux guides convoquent les sciences naturelles, les mythes, la musique et l’histoire de l’art pour raconter les oiseaux du lieu. Sur réservation uniquement. Une animation « semis » sera proposée aux enfants. Horaire : Samedi et dimanche de 11hoo à 18h00. Présence d’un parking gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T11:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00 ©G Di Puma Province de Liège

