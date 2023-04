Visite du jardin Château de Jehay, 2 juin 2023, Amay.

Visite du jardin 2 – 4 juin Château de Jehay

Le parc du Château de Jehay s’étend sur plusieurs hectares répartis entre les jardins d’agrément, le jardin potager et les zones boisées . Les plus anciennes illustrations connues sont des dessins et gra- vure du XVIIIe siècle réalisées par Remacle Leloup . De cette époque subsistent quelques charmilles et drèves de tilleuls ou de châtaigniers . Les jardins furent entièrement redessinés par le comte

Guy van den Steen, dernier résident du château, au milieu du XXe siècle, et comportent certaines caractéristiques héritées des parcs à l’italienne de la Renaissance : création de perspectives, décor sculptural et importance de l’eau.

De nombreux arbres, indigènes, exotiques ou horticoles parsèment les jardins . Une quinzaine d’entre eux sont classés et font donc l’objet de mesures particulières de protection et de conservation . Hormis ces arbres remarquables, les charmilles bicentenaires et les drèves de vieux châtaigniers structurent admirablement les lieux.

Les sentiers du parc vous mèneront à une ancienne glacière . Construite au XIXe siècle, celle-ci permettait autrefois de conserver la glace naturelle récoltée durant l’hiver.

Les sculptures en bronze qui agrémentent judicieusement le parc sont des oeuvres du comte Guy van den Steen . Certaines, comme les nymphes, constituent des évocations de la mythologie gréco- romaine . Les autres thématiques sont le fruit de l’imagination de l’artiste ou, comme Ophélie, des références à la littérature classique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T11:00:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T11:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00

