Visite libre du premier château de style Renaissance du Poitou Château de Javarzay Chef-Boutonne, 16 septembre 2023

Visite libre du premier château de style Renaissance du Poitou 16 et 17 septembre Château de Javarzay 6 € adulte. Gratuit jusqu’à 10 ans. Entrée libre.

Premier château de style Renaissance du Poitou, l’édifice accueille une nouvelle muséographie : un parcours immersif à la découverte du château, de son histoire contée par une voix mystérieuse et de son architecture en version 3D. Plongez dans le temps des coiffes ou dans l’histoire d’une vie de femme au XIXe siècle, qui est à découvrir via la collection de vidéos, d’albums et de tablettes interactives.

Et enfin l’itinéraire d’un génie, Jean-François Cail, grand industriel du XIXe siècle. qui vous contera lui-même son extraordinaire « success story » de « business man ». Une visite libre qui permettra d’ouvrir les malles du temps et d’effectuer un voyage au pays des génies.

Château de Javarzay 9 avenue du Fils Fouquaud, 79110 Chef-Boutonne Chef-Boutonne 79110 Chef-Boutonne Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 05 49 29 86 31 http://www.chef-boutonne.fr Ce château du début de la Renaissance, construit en 1515 par François de Rochechouart, abrite un musée de la coiffe (400 coiffes et bonnets) et des salles consacrées à Jean-François Cail (1804-1871), l’enfant du pays devenu l’un des plus importants industriels du XIXe siècle : premier fournisseur mondial en matériel de sucrerie (sucre de canne et sucre de betterave), deuxième constructeur français de locomotives dont les « Crampton », le TGV du XIXe siècle et grand innovateur dans le domaine agricole.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T13:00:00+02:00

2023-09-17T13:45:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

