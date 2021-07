Jarzé Villages Château de Jarzé Jarzé Villages, Maine-et-Loire Château de Jarzé Château de Jarzé Jarzé Villages Catégories d’évènement: Jarzé Villages

Le château de Jarzé a été reconsconstruit, sur les bases de la forteresse élevée sous Foulques Nerra, par Jean Bourré, ministre de Louis XI. Il s’agit de la troisème demeure érigée par ce personnage, après le château de VAUX (à Miré) et celui du Plessis-Bourré (à Ecuillé). Cette spendide demeure de plaisance subit les affres de la Révolution et fut reprise au début du XIXème siècle, dans l’esprit des grandes réalisations des architectes de renom des années 1780 alliant la sévérité à la majesté. Les terrasses et les jardins furent redessinés par le célèbre paysagiste René-Edouard André en 1911. Le site offre des vues absolument remarquables

Château XVème, construit par Jean Bourré, modifié en 1800 par Peter Deurbroucq. Visite commentée des extérieurs, exposition sur les jardins des Pays de la Loire

