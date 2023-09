Commentaires historiques en extérieur du château Château de Hautefort Hautefort, 16 septembre 2023, Hautefort.

Commentaires historiques en extérieur du château 16 et 17 septembre Château de Hautefort 8 € adulte. 6 € enfant entre 7 et 14 ans, étudiant, sans emploi, personne en situation d’handicap et journaliste (sous présentation d’attestation). Gratuit -7 ans. Entrée libre. Inscription conseillée. Nombre de places limité. Durée : 30 min.

Suivez le guide pour un commentaire historique sur le château.

Plongez dans l’histoire du château et apprenez-en plus sur les secrets qu’il renferme lors d’une visite animée, dans la cour d’honneur.

Ce commentaire est inclus dans le prix d’entrée, dans la limite des places disponibles

Château de Hautefort Le bourg, 24390 Hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Le château est une majestueuse demeure de plaisance du XVIIe siècle, dominant la vallée, construite à l'emplacement d'une ancienne forteresse médiévale ayant appartenu entre autre à Bertran de Born le guerrier-poète.

Rare témoignage d’une architecture classique en Périgord, ce château abrite une remarquable collection de mobilier ancien. Au XIXe siècle, le comte de Choulot a créé les jardins à la française et le parc à l’anglaise.

©Déclic et Décolle