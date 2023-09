Projection d’une émission télévisée retraçant l’histoire du château Château de Hautefort Hautefort, 16 septembre 2023, Hautefort.

Projection d’une émission télévisée retraçant l’histoire du château 16 et 17 septembre Château de Hautefort 8 € adulte. 6 € enfant entre 7 et 14 ans, étudiant, sans emploi, personne en situation d’handicap et journaliste (sous présentation d’attestation). Gratuit -7 ans. Entrée libre. Inscription conseillée. Nombre de places limité. Fermeture billetterie : 17h.

Le 1 décembre 1968, un épisode de la célèbre série télévisée « Chefs d’oeuvres en Péril » de Pierre de Lagarde, a été consacrée au château de Hautefort. Quelques mois auparavant, le 30 août 1968, le château a été dévasté par un incendie qui détruisait le logis central. L’émission montre les ruines du château. Elle contient des entretiens avec la baronne de Bastard, la propriétaire du château, démontrant sa détermination à le sauver, ainsi que des témoignages de soutien de nombreux résidents de Hautefort.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez participer à une projection, au sein du château, de ce film retraçant l’histoire du château de Hautefort !

Cet événement est inclut dans le prix du billet.

Château de Hautefort Le bourg, 24390 Hautefort Hautefort 24390 Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05 53 50 51 23 http://www.chateau-hautefort.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-hautefort.com/preparer-ma-visite/billetterie-en-ligne/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 53 50 51 23 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-hautefort.com »}] Le château est une majestueuse demeure de plaisance du XVIIe siècle, dominant la vallée, construite à l’emplacement d’une ancienne forteresse médiévale ayant appartenu entre autre à Bertran de Born le guerrier-poète.

Rare témoignage d’une architecture classique en Périgord, ce château abrite une remarquable collection de mobilier ancien. Au XIXe siècle, le comte de Choulot a créé les jardins à la française et le parc à l’anglaise.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T11:00:00+02:00

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©INA – Christian de Saint-Maurice