Veillée vigneronne au château de Haute-Serre Château de Haute-Serre Cieurac, 28 septembre 2023, Cieurac.

Cieurac,Lot

Dans la continuité des Bodéga-Brasero de l’été, le Château de Haute-Serre vous convie, en cette rentrée 2023, à son nouvel événement : les veillées vigneronnes !

Une soirée conviviale à la lueur des bougies, dans le chaleureux chai de pierres blondes du Château.

Une cuvée de nos grands Malbecs à l’honneur, une viande cuite à la rôtissoire et des mets gourmands à partager…

Dès 19h30, on se réchauffe le cœur, le corps et l’esprit entre collègues ou entre amis…!

Réservation obligatoire.

2023-09-28 19:30:00 fin : 2023-09-28 . EUR.

Château de Haute-Serre

Cieurac 46230 Lot Occitanie



Following on from the summer Bodéga-Brasero, Château de Haute-Serre invites you to a new event in 2023: winegrowers’ evenings!

A convivial candlelit evening in the Château’s warm, blonde stone cellar.

A vintage of our great Malbecs will be featured, along with roasted meat and gourmet dishes to share…

From 7.30pm onwards, colleagues and friends alike can warm their hearts, bodies and minds…!

Reservations required

Tras la Bodéga-Brasero de verano, el Château de Haute-Serre le invita a un nuevo evento en 2023: ¡las veladas de los viticultores!

Una velada de convivencia a la luz de las velas en la acogedora bodega de piedra del Château.

Se presentará una cosecha de nuestros grandes Malbec, acompañada de carne asada y platos gastronómicos para compartir…

¡A partir de las 19.30 h, colegas y amigos podrán calentar sus corazones, sus cuerpos y sus mentes…!

Reserva obligatoria

In Fortsetzung der sommerlichen Bodéga-Brasero lädt Sie das Château de Haute-Serre in diesem Herbst 2023 zu seiner neuen Veranstaltung ein: den Villées vigneronnes (Winzerabende)!

Ein geselliger Abend bei Kerzenschein im warmen, aus blonden Steinen errichteten Weinkeller des Schlosses.

Ein Cuvée unserer großen Malbecs wird geehrt, Fleisch aus dem Bräter und Feinschmeckergerichte zum Teilen…

Ab 19.30 Uhr wärmen Sie Herz, Körper und Geist unter Kollegen oder Freunden…!

Reservierung erforderlich

