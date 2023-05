Menu spécial Fête des Mères au Château de Haute-Serre Château de Haute-Serre, 4 juin 2023, Cieurac.

Cieurac,Lot

Pour cette occasion venez découvrir le menu spécial imaginé par le Chef.

Amenez votre maman déguster le rouget en écailles de pomme de terre tout droit sorti des cuisines de Haute-Serre ce dimanche 4 juin pour le déjeuner..

2023-06-04 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-04 . 59 EUR.

Château de Haute-Serre

Cieurac 46230 Lot Occitanie



For this occasion come and discover the special menu imagined by the Chef.

Bring your mother to taste the red mullet in potato scales straight out of the Haute-Serre kitchens this Sunday, June 4th for lunch.

Para esta ocasión, venga a descubrir el menú especial imaginado por el Chef.

Traiga a su madre a degustar el salmonete en escamas de patata salido directamente de las cocinas de Haute-Serre el domingo 4 de junio para el almuerzo.

Entdecken Sie zu diesem Anlass das spezielle Menü, das sich der Küchenchef ausgedacht hat.

Bringen Sie Ihre Mutter mit, um die Rotbarbe in Kartoffelschuppen aus der Küche von Haute-Serre zu probieren.

Mise à jour le 2023-05-22 par OT CVL Saint-Cirq-Lapopie