Visite château de Haut Éclair

Sarthe Visite château de Haut Éclair Chateau de haut eclair Nogent-le-Bernard, 17 septembre 2023, Nogent-le-Bernard. Visite château de Haut Éclair Dimanche 17 septembre, 14h00 Chateau de haut eclair Datant de la fin du XVIème siècle, le château de Haut Eclair aurait été bâti, d’après certaines hypothèses, à l’emplacement d’un ancien édifice médiéval. Lors de la Révolution, Haut Eclair est le théâtre d’actions de chouannerie menées par les filles de Sallet qui étaient considérées comme les « héroïnes et les amazones de l’ancienne chouannerie ». A la fin du XIXème, le château est vendu à Georges Delante, maire de la commune qui offre à la mairie la possibilité de le racheter à un prix avantageux pour y installer l’école publique de filles qui sera des années plus tard transformée en école maternelle. En 2004, suite au transfert de l’école, la Communauté de Communes prend la compétence pour gérer le site. Des travaux sont alors entrepris afin de réhabiliter les lieux. La première phase des travaux s’est achevée en 2009 permettant au château d’accueillir à nouveau de nombreuses personnes et retrouver le faste des fêtes d’autrefois lors de somptueuses réceptions. Récemment, la dernière phase de travaux a permis de restaurer le pigeonnier. De forme circulaire, il abrite 2 niveaux. Il porte l’inscription 1611 sur la porte. Le premier niveau servait de salle de garde. Percés de meurtrières, c’était un lieu de surveillance et de refuge. A l’étage, on peut y voir 800 boulins, Notre guide conférencière vous contera l’histoire mystèrieuse et parfois tumultueuse de ce château. A ses côtés et par petits groupes, vous pourrez découvrir le pigeonnier habituellement fermé à la visite. Chateau de haut eclair Rue Basse, 72110 Nogent-le-Bernard Nogent-le-Bernard 72110 Sarthe Pays de la Loire 02 43 52 01 34 coordonnées GPS (lat. x lon.) : 48.233977 x 0.49102 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

Dimanche 17 septembre, 14h00
Chateau de haut eclair
Rue Basse, 72110 Nogent-le-Bernard
Nogent-le-Bernard
72110 Sarthe
02 43 52 01 34

