Visite découverte des jardins du château de Haroué Château de Haroué – Place du Château, 54740 Haroué Haroué Catégories d’Évènement: Haroué

Meurthe-et-Moselle

Visite découverte des jardins du château de Haroué Château de Haroué – Place du Château, 54740 Haroué, 2 juin 2023, Haroué. Visite découverte des jardins du château de Haroué 2 – 4 juin Château de Haroué – Place du Château, 54740 Haroué Visite libre du parc: 4€. Visite commentée du château: 9,50€. Réalisé par l’architecte Germain Boffrand pour le prince Marc de Beauvau-Craon, proche du duc Léopold, le château de Haroué est un pur chef-d’oeuvre de l’architecture du XVIIIème siècle.

Nous vous invitons à découvrir son parc à la française, l’un des plus grands de l’est de la France. Dessiné en 1957 par l’architecte Emilio Terry, il présente de nombreuses topiaires en charmes taillées en trapèze ou en cône. Un bosquet dessiné au XVIIIème siècle et se composant d’allées en étoile autour d’un bassin, complète la visite. Château de Haroué – Place du Château, 54740 Haroué Place du château 54740 Haroué 54740 Meurthe-et-Moselle Grand Est 07 85 64 37 11 https://www.chateau-haroue.fr/ https://www.instagram.com/chateaudeharoue/ Le château de Haroué fut édifié par l’architecte Germain Boffrand pour Marc de Beauvau (1676-1754), proche du duc Léopold. L’architecte a souhaité en faire le symbole du temps qui s’écoule avec ses 365 fenêtres, 52 cheminées, 12 tours et tourelles et 4 ponts franchissant les douves. La décoration a été en grande partie confiée à d’éminents artistes lorrains : Pierre Barthélémy pour les grilles, les balcons et la rampe d’escalier, Barthélemy Guibal, sculpteur des fontaines de la place Stanislas à Nancy, pour la statuaire. Les visiteurs peuvent également y admirer un salon chinois et des pièces de mobilier commandées initialement par Louis XVIII pour sa favorite, la Comtesse du Cayla, dont la fille épousa un Prince de Beauvau-Craon. Le parc à la française a été dessiné par l’architecte-paysagiste Emilio Terry. Parking en face du château. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-02T10:30:00+02:00 – 2023-06-02T18:00:00+02:00

2023-06-04T10:30:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 © Colombe Clier / CMN

Détails Catégories d’Évènement: Haroué, Meurthe-et-Moselle Autres Lieu Château de Haroué - Place du Château, 54740 Haroué Adresse Place du château 54740 Ville Haroué Departement Meurthe-et-Moselle Age min 5 Age max 99 Lieu Ville Château de Haroué - Place du Château, 54740 Haroué Haroué

Château de Haroué - Place du Château, 54740 Haroué Haroué Meurthe-et-Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/haroue/

Visite découverte des jardins du château de Haroué Château de Haroué – Place du Château, 54740 Haroué 2023-06-02 was last modified: by Visite découverte des jardins du château de Haroué Château de Haroué – Place du Château, 54740 Haroué Château de Haroué - Place du Château, 54740 Haroué 2 juin 2023 54740 Haroué Haroué Château de Haroué - Place du Château Haroué

Haroué Meurthe-et-Moselle