Soupe pour les sorcières au château de Guirbaden Château de Guirbaden Mollkirch, 5 novembre 2023, Mollkirch.

Mollkirch,Bas-Rhin

Déguisez-vous en sorcière et vous aurez une soupe de potiron gratuite (2 € pour les non costumés) et profitez également d’une visite guidée !.

2023-11-05 fin : 2023-11-05 14:00:00. EUR.

Château de Guirbaden

Mollkirch 67910 Bas-Rhin Grand Est



Disguise yourself as a witch and you’ll get a free pumpkin soup (2? for those not in costume), plus a guided tour!

Disfrázate de bruja y te llevarás gratis una sopa de calabaza (2? para los que no vayan disfrazados) y también una visita guiada

Verkleide dich als Hexe und du bekommst eine kostenlose Kürbissuppe (2? für Nichtkostümierte) und genieße außerdem eine geführte Tour!

Mise à jour le 2023-10-30 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile

Grpe Touristique du Mnt Ste Odile