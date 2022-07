Visite guidée extérieure « Grignan du castellum au palais d’Apollidon » Château de Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Grignan du castellum au palais d’Apollidon. Cette visite guidée extérieure du château de Grignan vous fera découvrir sa richesse architecturale et ses détails cachés. Château de Grignan 26230 Grignan Grignan 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes

04 75 91 83 50 https://www.chateaux-ladrome.fr/fr/chateau-de-grignan https://www.facebook.com/chateaugrignan;https://www.instagram.com/chateaugrignan/ Au cœur de la Drôme provençale, dominant plaines et montagnes, le château de Grignan est bâti sur un promontoire rocheux surplombant le village. Témoin de l’architecture Renaissance et du classicisme français, l’édifice a connu une histoire mouvementée. Château fort mentionné dès le 11e siècle, il est transformé à la Renaissance en une prestigieuse demeure de plaisance par la famille des Adhémar. Au 17e siècle, la marquise de Sévigné y séjourne auprès de sa fille Françoise-Marguerite. Démantelé à la Révolution puis reconstruit au début du 20e siècle, il appartient depuis 1979 au Département de la Drôme qui poursuit un programme ambitieux de restaurations et d’acquisitions. Classé Monument historique en 1993 et labellisé Musée de France, le château de Grignan offre aux visiteurs de précieux témoignages sur l’art de vivre à différentes époques. Ce lieu enchanteur sert également de cadre à une programmation culturelle tout au long de l’année.

