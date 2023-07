Visite des extérieurs du château de Grandville et de sa chapelle Château de Grandville Port-Saint-Père Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Port-Saint-Père Visite des extérieurs du château de Grandville et de sa chapelle Château de Grandville Port-Saint-Père, 16 septembre 2023, Port-Saint-Père. Visite des extérieurs du château de Grandville et de sa chapelle 16 et 17 septembre Château de Grandville entrée libre aux horaires indiqués Visite des exterieurs du château de Grandville et de la chapelle: accueil par les propriétaires; parcours fléché à travers le parc; dépliants à disposition. Le château et les communs furent construits en 1820 par Aristide de Grandville, député-maire de Port-Saint-Père et grand ami du célèbre avocat Berryer qui confia la réalisation de cette villa néopalladienne à l’architecte Blon.

Le parc à l'anglaise fut dessiné par le paysagiste Noisette. Château de Grandville Cour de Grandville 44710 Port-st-père Port-Saint-Père 44710 Loire-Atlantique Pays de la Loire

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

