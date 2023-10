PLURIELLES ! Migrations & trajectoires féministes Château de Goutelas Marcoux, 17 novembre 2023, Marcoux.

PLURIELLES ! Migrations & trajectoires féministes 17 et 18 novembre Château de Goutelas Festival à prix libre (hors concert et repas), réservation conseillée

Avec la complicité de l’écrivaine et sociologue franco-turque Pinar Selek, nous avons souhaité mettre en lumière celles qui se soulèvent pour défendre leurs droits, dans des situations d’exil ou de discrimination.

Ici et ailleurs, elles se rassemblent et croisent leurs luttes, en quête de justice sociale et d’égalité.

Rencontres, plateaux radio, spectacles, concerts et performances : un week-end intense avec des artistes, des chercheur·euse·s et citoyen·ne·s engagé·e·s !

Château de Goutelas 277 route de Goutelas Marcoux 42130 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « http://www.chateaudegoutelas.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-17T19:00:00+01:00 – 2023-11-17T23:00:00+01:00

2023-11-18T09:00:00+01:00 – 2023-11-18T23:00:00+01:00

féminisme exil

Atelier Pers