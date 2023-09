LA BELLE & LA BETE CHATEAU DE GOULAINE Haute Goulaine, 30 septembre 2023, Haute Goulaine.

LA BELLE & LA BETE CHATEAU DE GOULAINE a lieu à la date du 2023-09-30 à 16:00:00.

Tarif : 10.99 à 25.99 euros.

LA BELLE & LA BÊTEBillet horodaté,Du 22 septembre au 29 octobre 2023,Vendredi : 19h00 & 20h00 ;Samedi : 10h30, 11h30, 15h00, 16h00, 20h00 & 21h00 ;Dimanche : 10h00, 12h00, 13h00, 15h00, 16h00, 17h30 & 19h00.Vivez une incroyable aventure immersive d’une heure avec la Belle et la Bête.Tout au long d’un parcours-spectacle, découvrez en une quinzaine de scénographies, la fabuleuse histoire d’amour entre la Belle et la Bête.De scène en scène, plus d’une centaine d’acteurs vous font remonter le temps et vivre ce conte.Costumes, décors, musiques, accessoires, vous êtes en immersion complète dans l’histoire, comme sur un plateau de cinéma !Découvrez les différents châteaux de la tournée comme vous ne les avez jamais vu : sous-sols, communs, recoins secrets… !

Réservez votre billet ici

CHATEAU DE GOULAINE

. Haute Goulaine 44115

