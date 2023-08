Visite du château de Goulaine Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine Catégories d’Évènement: Haute-Goulaine

Ce fût au départ un puissant château fort, au XIIe siècle, le château de Goulaine est situé sur les Marches de Bretagne, frontière entre le Duché et le royaume de France. Au départ, les Goulaine sont donc des seigneurs bretons, au service du Duché de Bretagne. Si certains vestiges de son passé fortifié du 12e siècle sont encore visibles, l’édifice médiéval laisse sa place à la fin du 15e siècle à un magnifique Corps de Logis Renaissance. L’initiative de cette nouvelle construction, à la fin du 15e siècle, vient de Christophe II de Goulaine. Sensible à cette architecture nouvelle émergeant au début de la Renaissance, il fait remplacer son château médiéval par un nouvel édifice gothique flamboyant. C’est en 1621 que Louis XIII, roi de France, accorde le Marquisat à la famille. Les salons du premier étage, témoignent de la richesse architecturale du 17e siècle. Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Allée du Château 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine 44115 La Tournerie Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 54 91 42 http://chateaudegoulaine.fr https://www.facebook.com/ChateaudeGoulaine/?ref=bookmarks https://patrivia.net/visit/chateau-de-goulaine Le château de Goulaine est la résidence de la famille du même nom depuis 1000 ans. Construit à la Renaissance, le château fût redécoré au XVIIe siècle par les premiers Marquis de Goulaine. Ligne 31 car Lila, parking visiteur accessible Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

