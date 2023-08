Visite guidée du château de Goulaine Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine, 16 septembre 2023, Haute-Goulaine.

Visite guidée du château de Goulaine Samedi 16 septembre, 14h00 Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine 7,50€ tarif adulte, gratuit jusqu’à 16 ans

Les guides du château proposent une visite vivante et dynamique, les visiteurs parcourent avec le guide les cuisines du XVème siècle, les 4 salons Renaissance et XVIIème siècle ainsi que le cabinet de curiosités et la chambre du roi. La visite guidée dure environ 1h15. Elle permet de découvrir l’histoire du château et de la famille de Goulaine à travers des anecdotes, des explications sur l’architecture, les décorations, les différentes phases de construction du château.

Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Allée du Château 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine 44115 La Tournerie Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 54 91 42 http://chateaudegoulaine.fr https://www.facebook.com/ChateaudeGoulaine/?ref=bookmarks https://patrivia.net/visit/chateau-de-goulaine Le château de Goulaine est la résidence de la famille du même nom depuis 1000 ans. Construit à la Renaissance, le château fût redécoré au XVIIe siècle par les premiers Marquis de Goulaine. Ligne 31 car Lila, parking visiteur accessible

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

