Loire-Atlantique Animation famille en autonomie Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine, 16 septembre 2023, Haute-Goulaine. Animation famille en autonomie 16 et 17 septembre Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine 7,50€ tarif adulte, gratuit jusqu’à 16 ans Il y a fort longtemps, au Moyen âge, profitant de l’absence du seigneur de Goulaine, les Anglais ont attaqué le château. Yolande,sa fille, a mis le trésor des Goulaine en sécurité sous cadenas. Pendant l’attaque, la peur lui a fait oublier les codes… Heureusement, elle a disséminé des indices dans toutes les pièces du château.

En retrouvant ces indices, vous pourrez retrouver les 5 lettres et 4 chiffres nécessaires pour ouvrir le coffre. Vous aurez ainsi accès au trésor!

Pour une immersion totale, des costumes sont à louer (2€). Princesses, chevaliers, mousquetaires, choisissez votre personnage le temps de la visite ! Château de Goulaine 44115 Haute-Goulaine Allée du Château 44115 Haute-Goulaine Haute-Goulaine 44115 La Tournerie Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 54 91 42 http://chateaudegoulaine.fr https://www.facebook.com/ChateaudeGoulaine/?ref=bookmarks Le château de Goulaine est la résidence de la famille du même nom depuis 1000 ans. Construit à la Renaissance, le château fût redécoré au XVIIe siècle par les premiers Marquis de Goulaine. Ligne 31 car Lila, parking visiteur accessible Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:30:00+02:00

