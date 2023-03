Les savoir-faire traditionnels des bâtisseurs au château de Gombervaux Château de Gombervaux, 1 avril 2023, Vaucouleurs.

Les savoir-faire traditionnels des bâtisseurs au château de Gombervaux 1 et 2 avril Château de Gombervaux

Programme :

– Démonstrations de vitrail et de peinture sur verre par Camille NAUDIN

– Démonstration de forge traditionnelle

– Atelier et démonstration de taille de pierre pour petits et grands

– Découverte de l’artisanat traditionnel du Moyen-Âge : cuir, cuisine, herboristerie/médecine…

– Visite guidée (14h et 16h) : comment restaurer un château médiéval

– Petite restauration sur place l’après-midi

L’Association Gombervaux sauvegarde, étudie et anime le château de Gombervaux, bâtisse du XIVe siècle classée Monument Historique au coeur du Pays de Jeanne d’Arc.

Membre de REMPART, nous organisons des chantiers bénévoles de restauration du patrimoine depuis 1989 !

A ce titre, nous vous proposerons de découvrir les réalités de la sauvegarde du patrimoine et de rencontrer des artisans spécialisés dans ce domaine, à travers les métiers du vitrail, de la pierre, ou de la forge.

Leur intervention sera mise en regard à travers l’histoire de ces savoir-faire et bien d’autres, apportée par les Artians du Passé, troupe de reconstitution historique spécialisée dans la transmission des savoir-faire traditionnels de la fin du Moyen Âge en Europe.

Château de Gombervaux Château de Gombervaux, Vaucouleurs 55140 Meuse Grand Est [{« type »: « link », « value »: « http://www.gombervaux.fr »}, {« type »: « email », « value »: « contact@gombervaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0651581445 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T12:00:00+02:00

2023-04-02T14:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

Taille de pierre Menuiserie

Association Gombervaux