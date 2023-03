Week-end aux écuries du Château de Glatigny Château de Glatigny, 1 avril 2023, Couëtron-au-Perche.

Week-end aux écuries du Château de Glatigny 1 et 2 avril Château de Glatigny

Lors de ce week-end, vous pourrez découvrir différentes disciplines des métiers d’art: céramique, vannerie, photographie, sellerie, coutellerie, textiles et feutre, lutherie, tournage et mobilier bois, décor, tapisserie, verrerie. Vous rencontrerez les artisans et profiterez de quelques démonstrations.

Mise à l’honneur d’un jeune talent loir-et-chérien.

D’autres animations à découvrir au château.

Restauration et boissons sur place.

Horaires:

Samedi de 10h00 à 19h00

Dimanche de 10h00 à 18h00

Entrée gratuite

Parking sur site

Accès aux personnes à mobilité réduite

Artisans présents:

Atelier Gaubert/ Saradin François (mobilier bois)

Bellaventure (Laine feutrée – Flora Malan)

Dahan Julie (vitrailliste)

Duclos Coline (Peintre en décor) *jeune talent

Jegou Christophe (luthier)

Kaolin’e (Céramiste porcelaine, Caroline Peltier)

Katzenberger Jürgen (styliste, couturier)

Lefert Nicolas (coutelier)

Orosquette Marie-Claude (photographe)

Paniers de Louise (les) (Louise Jaquet)

Secrets de Sièges- De Pontbriand Diane (tapisserie)

Sellerie Percheronne (Sylvie et Jara Buschhoff)

Terre, feu et matière (céramique- Estelle Dupen)

Tourneries d’Erwan (les)

Tzarig (céramique)

Résonances Nomades (instruments de musique)

et aussi

Lesiourd Edwige (photographe)

Château de Glatigny Souday Couëtron-au-Perche 41170 Souday Loir-et-Cher Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « contact.perche41@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0767538281 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.facebook.com/Perche41 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

poterie céramique

Joël Fusil