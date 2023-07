Concert de musique médiévale Château de Gisors Gisors Catégories d’Évènement: Eure

Gisors Concert de musique médiévale Château de Gisors Gisors, 16 septembre 2023, Gisors. Concert de musique médiévale Samedi 16 septembre, 18h30 Château de Gisors Durée 1h. Le groupe de musique médiévale « Les derniers Trouvères » donnera un concert de Musique Médiévale sur le nouvel espace scénique de la Barbacane du chateau de Gisors.

Début du concert 18h30. Château de Gisors Place Blanmont, 27140 Gisors Gisors 27140 Eure Normandie 02 32 27 60 63 http://www.tourisme-gisors.fr Le château de Gisors est un exemple de l’architecture militaire de Normandie. Entouré d’un parc de 3 hectares, le donjon est bâti sur une motte féodale, un des rares exemples de ce type encore conservés en France. La forteresse entourée de remparts défendus par des tours, une barbacane et un boulevard d’artillerie, illustre l’évolution de l’architecture castrale du XIIe au XVIe siècle. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

