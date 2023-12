Veillée dans le cadre des « Nuits de la lecture » Château de Girard, Mèze Mèze, 20 janvier 2024, Mèze.

Veillée dans le cadre des « Nuits de la lecture » Samedi 20 janvier 2024, 20h30 Château de Girard, Mèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-20T20:30:00+01:00 – 2024-01-20T23:00:00+01:00

Lecture de « Le Sourire de Malie » d’Amélie Mouliac, avec Maëlle Arsant, Julia Marini et accompagnement sonore par Enzo Oulion.

« Malie est née avec le sourire. Papa et maman veillent sur Malie. Ils lui ont appris à se méfier des inconnus qui donnent des bonbons aux enfants. »

Puis lecture par Charlotte Daquet, accompagnée par le musicien Patrice Soletti, de « Ceci est mon Corps » de Marie Dilasser

« Une femme regarde une poule, et elle la fait parler. Et de ce que lui dit la poule, la femme se met à revoir sa vie organique et physique. »

Deux textes qui questionnent notre rapport au corps + 1 soupe offerte et autres surprises à déguster.

Château de Girard, Mèze Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « http://www.ville-meze.fr »}] https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-MEZE.wb?REFID=uzIrAAAAAADLAA