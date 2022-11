Noël au château de Gien Château de Gien Gien Catégories d’évènement: Gien

Contes et ateliers Château de Gien Gien, 1 place du château Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire Atelier « Le renne des neiges » : découverte des cervidés et réalisation d’une boule de Noël à l’image de Rudolph le renne. 1h30, dès 6 ans. Les 19, 21, 26 et 28 décembre à 14h30.

Contes féériques : des histoires de Fées-Fileuses, de Dames-Blanches, de Dryades et d'Hamadryades, d'Ondines, de Nymphes, de Farfadets et de Korrigans, qui feront rêver toute la famille. 50 minutes, dès 6 ans. Les 23 et 24 décembre à 14h30.

Contes « J'ai vu le loup, le renard et la belette » : Ce spectacle interactif plein d'entrain, entre contes et chansons du Moyen Âge et de la Renaissance, raconte avec malice les aventures de nos trois héros. 50 minutes, dès 6 ans. Les 30 et 31 décembre à 14h30.

