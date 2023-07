Visites-découvertes accompagnées du château de Germolles Château de Germolles Mellecey, 15 septembre 2023, Mellecey.

Visites-découvertes accompagnées du château de Germolles 15 – 17 septembre Château de Germolles Entrée château : 5,50 €, 3 € et 1 €. Entrée parc : 2 € et 1,50 €

Les visites-découvertes du château de Germolles permettent de parcourir une dizaine d’espaces de l’ancienne demeure des ducs de Bourgogne et de comprendre, grâce à des commentaires scientifiques adaptés à tous les publics, une phase méconnue de l’histoire régionale et européenne.

Château de Germolles 100 place du 5 septembre 1944, 71640 Mellecey Mellecey 71640 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 98 01 24 http://www.chateaudegermolles.fr En 1380, le duc de Bourgogne Philippe le Hardi, acquiert pour son épouse, Marguerite de Flandre, la maison forte de Germolles. La duchesse la transforme en une résidence luxueuse et bucolique où travaillent les meilleurs artistes de l’école bourguignonne (Claus Sluter, Jean de Beaumetz). La visite permet de découvrir le cellier et la chapelle basse (vestiges de la forteresse primitive), les tours d’entrée (récemment restaurées), la salle d’honneur, la chapelle et les appartements ducaux. Des décors peints ou sculptés et des carreaux de pavement témoignent de la qualité du lieu. Le hameau qui précède le château et un parc à l’anglaise conçu au XIXe siècle complètent le site. Germolles est aujourd’hui la seule demeure de plaisance des ducs de Bourgogne largement conservée. par autoroute : depuis sortie Chalon-sur-Saône sud : suivre Montchanin (N 80), tourner à droite vers Givry. À Givry suivre la direction Mercurey (D 981). Le château de Germolles se situe le long de la route, sur la gauche, à 1,5 km environ. Depuis sortie Chalon-sur-Saône nord : suivre la direction Autun (D978), à 2km avant Mercurey, tourner à gauche au rond-point de la côte chalonnaise. Le château de Germolles se situe le long de la route (D981), à droite, à 1 km environ.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T12:00:00+02:00

2023-09-17T09:30:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

© Château de Germolles