Visite libre du parc et de ses monuments : le nymphée et le pavillon XVIIe siècle. Château de Gerbéviller, 3 juin 2023, Gerbéviller. Visite libre du parc et de ses monuments : le nymphée et le pavillon XVIIe siècle. 3 et 4 juin Château de Gerbéviller 5€, gratuit pour les moins de 12 ans, 3€ de 12 à 16 ans et les groupes de plus de 10 personnes Château de Gerbéviller 13 rue Carnot 54830 Gerbéviller, Gerbéviller, Meurthe-et-moselle, Grand Est Gerbéviller 54830 Meurthe-et-Moselle Grand Est 06 11 67 65 63 http://www.chateau-gerbeviller.com Ce parc de 23 hectares, parcouru dans toute sa longueur par la Mortagne, a été dessiné, en 1820, par l’architecte Berthault, paysagiste de Napoléon Ier. Type même des jardins agrandis à l’échelle du paysage, il offre une ample composition en « Y » comme les affectionnait Claude Gellée dit Le Lorrain. Un rare nymphée du XVIIe s. et le « Pavillon rouge », dessinés probablement par Clément II Métezeau, vers 1620, constituent d’étonnantes fabriques précédées d’essences remarquables. D914 – 13 kms au sud de Lunéville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T19:00:00+02:00

2023-06-04T14:00:00+02:00 – 2023-06-04T19:00:00+02:00 libre de droit

