Vernissage Festival photographique Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Moncoutant-sur-Sèvre Vernissage Festival photographique Château de Genève, 2 juillet 2023, Moncoutant-sur-Sèvre. Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres Conférence avec le photographe Réhahn sur les différentes ethnies du Vietnam..

2023-07-02 à ; fin : 2023-07-02 . EUR.

Château de Genève

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-05-26 par OT Bocage Bressuirais Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Moncoutant-sur-Sèvre Autres Lieu Château de Genève Adresse Château de Genève Ville Moncoutant-sur-Sèvre Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre

Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/moncoutant-sur-sevre/

Vernissage Festival photographique Château de Genève 2023-07-02 was last modified: by Vernissage Festival photographique Château de Genève Château de Genève Moncoutant-sur-Sèvre 2 juillet 2023