Exposition – Emprise de vue Château de Genève, 3 juin 2023, Moncoutant-sur-Sèvre.

Moncoutant-sur-Sèvre,Deux-Sèvres

Venez découvrir l’exposition artistique Emprise de vue au Château de Genève à Moncoutant-sur-Sèvre. Cette exposition a pour effet de sensibiliser toute personne à l’emprise mentale, ses causes, effets et conséquences.

L’exposition Emprise de vue est co-réalisée par cinq jeunes : César Fs , Clara Carzunel , Julie Berthault , Lola Pineau et Pauline Clochard.

Le vernissage aura lieu le samedi 3 juin à 14h suivi d’un témoignage de Yannick Jaulin , ancien membre de l’Ordre du Temple solaire..

Château de Genève

Moncoutant-sur-Sèvre 79320 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and discover the art exhibition Emprise de vue at Château de Genève in Moncoutant-sur-Sèvre. The aim of this exhibition is to raise awareness of the causes, effects and consequences of mental illness.

The Emprise de vue exhibition is co-created by five young people: César Fs , Clara Carzunel , Julie Berthault , Lola Pineau and Pauline Clochard.

The opening will take place on Saturday June 3 at 2pm, followed by a talk by Yannick Jaulin, former member of the Order of the Solar Temple.

Venga a descubrir la exposición de arte Emprise de vue en el Château de Genève de Moncoutant-sur-Sèvre. El objetivo de la exposición es sensibilizar sobre las causas, efectos y consecuencias de la adicción mental.

La exposición Emprise de vue está comisariada conjuntamente por cinco jóvenes: César Fs , Clara Carzunel , Julie Berthault , Lola Pineau y Pauline Clochard.

La inauguración tendrá lugar el sábado 3 de junio a las 14.00 horas, seguida de una conferencia de Yannick Jaulin, antiguo miembro de la Orden del Templo Solar.

Besuchen Sie die Kunstausstellung Emprise de vue im Château de Genève in Moncoutant-sur-Sèvre. Diese Ausstellung soll das Bewusstsein für psychische Beeinflussung, ihre Ursachen, Auswirkungen und Folgen schärfen.

Die Ausstellung Emprise de vue wird von fünf Jugendlichen mitgestaltet: César Fs , Clara Carzunel , Julie Berthault , Lola Pineau und Pauline Clochard.

Die Vernissage findet am Samstag, den 3. Juni um 14 Uhr statt, gefolgt von einer Zeugenaussage von Yannick Jaulin, einem ehemaligen Mitglied des Ordens der Sonnentempler.

