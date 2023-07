Journées européennes du patrimoine – Château de Gavaudun Château de Gavaudun Gavaudun, 16 septembre 2023, Gavaudun.

Gavaudun,Lot-et-Garonne

Venez découvrir Gavaudun et son château, des documents de visites pour adultes et enfants sont disponibles en Français, Anglais, Néerlandais.

En cas d’intempéries le château sera fermé au public. Pensez à prendre des chaussures fermées..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 17:30:00. EUR.

Château de Gavaudun

Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Come and discover Gavaudun and its castle. Visit documents for adults and children are available in French, English and Dutch.

In case of bad weather, the castle will be closed to the public. Please bring closed shoes.

Venga a descubrir Gavaudun y su castillo. Los documentos de visita para adultos y niños están disponibles en francés, inglés y neerlandés.

En caso de mal tiempo, el castillo permanecerá cerrado al público. Se ruega llevar calzado cerrado.

Entdecken Sie Gavaudun und sein Schloss. Besuchsmaterial für Erwachsene und Kinder ist auf Französisch, Englisch und Niederländisch erhältlich.

Bei schlechtem Wetter ist die Burg für die Öffentlichkeit geschlossen. Denken Sie daran, geschlossene Schuhe mitzunehmen.

Mise à jour le 2023-07-21 par OT Coeur de Bastides