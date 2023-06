Ateliers mounaques Château de Gavaudun Gavaudun, 16 août 2023, Gavaudun.

Gavaudun,Lot-et-Garonne

Atelier de mounaques durant lequel vous créerez votre poupée en tissu.

Les mercredi 16 et jeudi 17 août 2023.

2023-08-16 à ; fin : 2023-08-17 18:00:00.

Château de Gavaudun Le Bourg

Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Mounaque workshop, during which you’ll create your own cloth doll.

Wednesday August 16 and Thursday August 17, 2023

Un taller de mounaque donde podrá crear su propia muñeca de tela.

Miércoles 16 y jueves 17 de agosto de 2023

Munaques-Workshop, bei dem du deine Stoffpuppe herstellst.

Mittwoch, den 16. und Donnerstag, den 17. August 2023

