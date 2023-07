Ateliers calligraphie, épices et art de vivre au Moyen-Âge Château de Gavaudun Gavaudun, 2 août 2023, Gavaudun.

Gavaudun,Lot-et-Garonne

Deux ateliers vous sont proposés durant cette journée !

Autour d’un atelier calligraphie, Dame Sancie vous fera découvrir la belle écriture du Moyen Age.

Sentez les épices avec Sieur Xabert de Wasconia.

Il vous en fait découvrir l’utilisation et l’art de vivre au Moyen Age..

2023-08-02 fin : 2023-08-03 18:00:00. EUR.

Château de Gavaudun Le Bourg

Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Two workshops are on offer during the day!

In a calligraphy workshop, Dame Sancie will introduce you to the beautiful handwriting of the Middle Ages.

Smell the spices with Sieur Xabert from Wasconia.

He’ll show you how they were used and the art of living in the Middle Ages.

Durante el día se ofrecen dos talleres

En un taller de caligrafía, Dame Sancie le introducirá en la bella caligrafía de la Edad Media.

Huela las especias con Sieur Xabert de Wasconia.

Le mostrará cómo se utilizaban y el arte de vivir en la Edad Media.

An diesem Tag werden Ihnen zwei Workshops angeboten!

Im Rahmen eines Kalligraphie-Workshops wird Ihnen Dame Sancie die schöne Schrift des Mittelalters näher bringen.

Riechen Sie die Gewürze mit Sieur Xabert von Wasconia.

Er zeigt Ihnen ihre Verwendung und die Lebenskunst des Mittelalters.

Mise à jour le 2023-06-09 par OT Coeur de Bastides