Ateliers Runes, démonstration d’armes de guerre et lancé de haches Château de Gavaudun Gavaudun, 19 juillet 2023, Gavaudun.

Gavaudun,Lot-et-Garonne

Tois ateliers vous sont proposés : vous pourrez découvrir les prédictions divinatoires dites par les Runes, assister à une présentation des armes de guerre du Moyen Âge, ou participer à une initiation de lancé de haches pour les enfants !

Le mercredi 19 et jeudi 20 juillet 2023.

2023-07-19 fin : 2023-07-20 18:00:00.

Château de Gavaudun le Bourg

Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Three workshops are on offer: you can discover divinatory predictions told by the Runes, attend a presentation of medieval weapons of war, or take part in an axe-throwing initiation for children!

Wednesday July 19 and Thursday July 20, 2023

Se proponen tres talleres: conocer las predicciones adivinatorias con las Runas, asistir a una presentación sobre las armas de guerra de la Edad Media o participar en una iniciación al lanzamiento de hachas para niños

Miércoles 19 y jueves 20 de julio de 2023

Es werden drei Workshops angeboten: Entdecken Sie die Wahrsagerei mit Runen, sehen Sie sich eine Präsentation mittelalterlicher Kriegswaffen an oder nehmen Sie an einem Axtwerfen für Kinder teil!

Mittwoch, den 19. und Donnerstag, den 20. Juli 2023

