Venez visiter librement le château ! Château de Gavaudun Gavaudun, 16 septembre 2023, Gavaudun.

Venez visiter librement le château ! 16 et 17 septembre Château de Gavaudun 2 €. Entrée libre.

Des documents de visites pour adultes et enfants sont disponibles en Français, Anglais, Néerlandais.

En cas d’intempéries le château sera fermé au public. Pensez à prendre des chaussures fermées.

Château de Gavaudun Bourg, 47150 Gavaudun Gavaudun 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 05 53 40 04 16 http://www.chateaudegavaudun.com Au XIIe siècle, les hérétiques « Henriciens » en firent leur repaire avant d’en être délogés par Jean d’Assida. Assiégé et détruit par l’évêque de Périgueux, Gavaudun est reconstruit au XIIIe siècle sur les fondations du premier château. Il verrouillait un axe de communication entre le Périgord et l’Agenais et fût l’un des derniers bastions français lors de la guerre de Cent Ans.

Possédée par de grandes familles du sud-ouest, la forteresse bénéficia du talent des meilleurs architectes et d’un système défensif précurseur pour son époque. Son architecture audacieuse avec une entrée taillée dans le calcaire, des courtines à flancs de falaises et un donjon de 6 étages culminant à 70 mètres de hauteur, le tout dominant une vallée classée site naturel en font un site pittoresque. Marches escarpées. Prévoir des chaussures de sport pour la visite. Pas de poussettes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©OTCB