2022-12-24 – 2022-12-24 Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne Saint-Yrieix-la-Perche 18€ par personne, de 10h à 14 h. Comment bien débuter un week-end festif. Bacon, saucisses, œufs et pommes de terre rissolées, crêpes, toasts, jus d’orange frais et thé et café à volonté. Prenez le temps de vérifier vos listes de courses, de vous détendre avant l’arrivée des invités. Cela peut-être aussi une occasion de donner rdv à quelqu’un sans stress … eh oui, nous cuisinons pour vous. Quelle que soit la raison de votre présence parmi nous, vous pouvez avoir l’assurance de trouver un accueil chaleureux pour débuter une journée qui s’annonce bien chargée. Saint-Yrieix-la-Perche

